Пытавшихся бежать из Саудовской Аравии девушек нашли убитыми

На берегу реки Гудзон в окрестностях Нью-Йорка были обнаружены тела двух сестер 16 и 22 лет из Саудовской Аравии, передает телеканал "Царьград". Девушки были связаны и утоплены. Сестры пропали еще в августе 2018 года, попросив в США политического убежища. А незадолго до обнаружения тел с матерью несчастных, по ее словам, связались саудовские дипломаты и потребовали, чтобы она вернулась на родину.

Ранее саудовские спецслужбы обвинили в том, что при содействии работников посольства страны на территории Турции они зверски убили журналиста Джамаля Хашкаджи. Согласно официальной версии Эр-Рияда, мужчина погиб в ходе потасовки, возникшей после конфликта в посольстве. В здании находились сотрудники спецслужб Саудовской Аравии, прибывшие накануне отдельным самолетом.