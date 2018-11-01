На московского чиновника напали с ножом

Начальник аппарата префектуры Северо-Западного округа Алексей Микеров получил два ножевых ранения и был срочно доставлен в больницу. Видео нападения на чиновника появилось в Сети.

ЧП случилось в среду, 31 октября, на Привольной улице. На записи видно, как Микеров попытался войти в подъезд, но сзади подбежал неизвестный в капюшоне, нанес ему два удара ножом в область ягодиц и скрылся. Пострадавший добрался до квартиры, где его супруга вызвала врачей. Чиновник находится в больнице, медики описывают его состояние как тяжелое.

Какую цель преследовал преступник, неизвестно. Полиция проверяет версию о том, что злоумышленник психически болен.