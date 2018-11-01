Пожар рядом со Счетной палатой в Москве потушили

В ночь на 1 ноября в пустующей пятиэтажке на Зубовской улице рядом со зданием Счетной палаты произошел пожар второго ранга сложности. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, передает сетевое издание m24.ru. Поливка здания будет продолжена, после чего спасатели приступят к разбору завалов. Сохраняется угроза обрушения перекрытий, предупредили в МЧС.