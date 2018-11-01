На Пхукете погибла россиянка

Днем 31 октября у здания одного из кондоминиумов на острове Пхукет на юге Таиланда была обнаружена мертвой 49-летняя россиянка, передает РИА Новости. На теле зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты. В квартире женщины, где она проживала около трех месяцев, нашли одноразовые шприцы и лекарства с бирками на русском языке.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Посольство России в Таиланде получило информацию и связалось с родными погибшей.