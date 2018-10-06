Москвич избил приехавшую на вызов бригаду медиков

В Москве мужчина напал на бригаду скорой. Инцидент произошел в квартире на улице Лесная, передает Пятый канал.
По предварительным данным, прибывшие на вызов медики пытались оказать москвичу первую помощь. Когда пациенту перебинтовывали травмированную голову, он набросился на медсестру с кулаками. Фельдшер попытался спасти коллегу, но справиться с дебоширом не смог. Девушку госпитализировали.
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