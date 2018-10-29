Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой

25-летний корреспондент телеканала НТВ Никита Развозжаев, который прославился на всю страну в День ВДВ, покончил с собой. Парень оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой поступок.
Напомним, что 2 августа 2017 года на журналиста напал пьяный десантник по прозвищу Колобок. Во время выхода в прямой эфир он ударил корреспондента по лицу, передает RT.
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