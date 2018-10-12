В Турции задержали двух россиян

В Турции задержаны двое граждан России, передает RT. Посольство подтверждает этот факт и устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее СМИ сообщили, что в провинции Кайсери в центральной части Турции были схвачены семеро предполагаемых боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". У двоих обнаружили российские паспорта.
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