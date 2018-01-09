Женщина 200 километров преследовала мужа-изменника

Бурная сцена ревности жены, уличившей мужчину в измене, попала на видео. Обманутая супруга проехала за неверным мужем больше 200 километров.

Инцидент произошел в Англии. Житель Веллингборо отправился по делам в соседний город Дувр. Его жена и мать двоих его детей заподозрила неладное и проследовала за мужчиной. Она обнаружила его в хостеле вместе с любовницей. Обманутая женщина взяла с собой мать, которая запечатлела на видео бурное выяснение отношений, сообщает The Daily Mail.

Помимо супружеской пары на кадры попала и любовница. Сначала она все отрицала, но под давлением двух разъяренных женщин раскололась. "У тебя с ним роман, не так ли? Расскажи, ты ни в чем не виновата, мы тебе ничего не сделаем!" – уверяли они девушку. Та призналась, что действительно состояла в романтических отношениях с мужчиной.