Девушка уличила мужа в неверности по фото в Instagram

Курьезный случай произошел на почве адюльтера. Любовница выложила фото из спальни мужчины, а его жена узнала в снимке вид из их семейного гнездышка.

Увидев знакомые пейзажи, девушка сделала репост фотографии, выложенные любовницей. "Это я называю "на воре и шапка горит" Где ты таких находишь…? Такая борзая за закрытым профилем так смело отстаивает и защищает обиженного мужчину. Носом меня тыкает в какие-то выдумки своего больного воображения", – написала обманутая супруга в своем профиле.

"Кстати, остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные)) одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат", – добавила она. Мнения пользователей разделились. Один посчитали, что во всем виноват неверный муж. "Я в шоке, вот козлина!", "Есть такой тип мужчин, как кобель, которые даже в браке изменяют, и с этим ничего не сделаешь", – пишут они.

Публикация от Юлия Агранович (@agranovych) Ноя 26 2017 в 1:25 PST

Однако большая часть комментаторов поддержали жену. "Если бы дамы сами имели какую-либо порядочность, совесть, чувство достоинства, то измен бы было в разы меньше)", "С ней будет так, как заслужила, жизнь сама накажет", - пишут пользователи, осуждая любовницу.