Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Умер актер Державин Насильник Шурыгиной вышел на свободу Скандал с Аршавиной Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
партнеры
Четверг 11 января
Лента новостей
16:39
Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть
16:01
Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией (видео)
15:36
Как числа управляют судьбой
15:29
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
14:51
Что пугает россиян в сексе
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
14:10
В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб
14:09
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
13:57
Как похудеть от солнца
13:51
На Украине придумали неожиданный способ насолить России
13:46
Охранник сломал челюсть укравшему водку покупателю
13:45
Народ позавидовал красоте и успеху дерзкого майора полиции
13:33
Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется
13:30
Соловьев бросил вызов главе Первого канала
13:17
Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
13:09
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
12:51
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
12:50
Московские школьники объявили забастовку
12:47
Как использовать промокоды и получать скидки
12:32
Семенов и Шурыгина всех обманули
12:17
Безработный житель Подмосковья пырнул друга ножом ради ноутбука
12:07
Ведущие политического шоу на "России 1" возмутили отдыхом в Европе
12:06
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
12:02
Кого стюардессы тайно называют гламурным быдлом
11:58
Как саудиты заманивают к себе одиноких женщин
11:50
Ольга Бузова покидает Россию
11:24
Астрономы устроили прогулку по Млечному Пути
11:22
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
11:14
Обделавшаяся Аршавина заболела после скандала в самолете
11:08
Под Москвой электричка насмерть сбила молодого мужчину
10:45
Друг сдал Панина с потрохами
10:29
Пелагея убила народ своим видом
10:28
Найдено простое средство для борьбы с раком
09:59
Назван самый безопасный автомобиль
09:47
Женщина раскрыла секрет ставшего отцом Малахова
09:44
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
09:24
В жутком ДТП под Новосибирском погибли шесть человек
09:18
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ
09:05
Отсутствие секса убивает здоровье
09:05
Рики Мартин вышел замуж за сирийца
08:32
Европа указала попрошайке Порошенко его место
08:28
Дочь Кончаловского похудела на 30 килограммов
08:21
Специалист рассказал о болезни Пугачевой
08:13
Обнародованы новые подробности крушения Ту-154
22:41
Почему Бабаян не родила Державину детей
21:56
Бородина борется с раком
21:53
Подсевший на кокос Пригожин готовит преступление
21:39
В Красноярске сбежавшая из цирка пума бросается на людей
21:25
Молодую жену Краско поймали на подлой измене
20:52
Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
20:40
Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
20:35
Под Воронежем 10-летний мальчик трагически погиб на глазах брата
20:14
Ведущие унизили завравшегося украинца в прямом эфире
20:06
Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа
19:55
Новый год станет для Навки переломным
19:39
На Кутузовском проспекте случилось массовое ДТП
19:38
Племянник о последних днях тяжелобольного Державина
19:15
Полуголая Бузова вызвала тошноту гадким видео
18:52
Новый кризис лишит россиян самого дорогого
18:49
Кого из звезд Вы подозреваете в гомосексуальных наклонностях?
18:33
Москвичу прострелили обе ноги из охотничьего ружья
18:32
Владельцы iPhone X пожаловались на мучения
18:25
В Москве завершился TE1 O1 Properties Christmas Cup
18:01
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
17:44
Затравленная мать Шурыгиной: Мы только дышать спокойно начали
17:39
Какие продукты улучшают качество секса
17:18
Путин выразил соболезнования семьям Державина и Ведерникова
17:04
В аэропортах США дети из России хрипят и стонут от ужаса
16:57
Державин умер после обнародования тайн личной жизни
16:51
Когда мучениям россиян придет конец
16:42
Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
16:31
Исхудавшего насильника Шурыгиной на зоне сделали швеей
16:28
Актриса Волкова о разводе и реанимации маленькой дочери
16:14
На МКАД после жуткой аварии случился пожар
16:12
ЦБ изначально планировал оздоровить "Югру"
15:55
В мучительной кончине Державина нашли страшное совпадение
15:46
Дочь рассказала о смерти Макаревича
15:30
Насильника Шурыгиной унизили после выхода на свободу
15:17
Москва побила полуторавековой рекорд по осадкам
14:59
Дмитрий Дибров о друге: Юрий Розум был утоплен в бассейне
14:58
Новый год обошелся россиянам в триллион рублей
14:52
ФСБ разоблачила "майора Аршавину"
14:32
Гузеева спилась из-за мужа-наркомана
14:30
Сбежавший из России журналист поглумился над смертью Державина
14:30
Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы
14:22
Построждественская европейская сказка Киева
14:13
Россиянки рассказали о сексе с женатыми
14:10
В Подмосковье грабители при хозяйке обчистили квартиру
14:03
Миронова впервые рассказала о чувствах к Макарову
13:58
Пять книг о фантастических женщинах
13:56
Почему женщины живут дольше мужчин
13:40
Какое порно любят россияне
13:28
У Ольги Бузовой нет дороги назад
13:25
Волгу превратили в сточную канаву
13:23
Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти
13:08
Не пропустивший генералов в лифт капитан жестко наказан (видео)
12:52
Вышедший на волю насильник Шурыгиной хочет всего и сразу
12:50
Муж накинулся на беременную Рапунцель на лобном месте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бандиты напали на пьяную Гузееву
Насильник Шурыгиной выходит из тюрьмы раньше срока
Анна Ардова бросила больного раком мужа ради известного актера
Друзья женившегося Тарасова посмеялись над Бузовой
Лопырева шокировала грязным порно
Умер актер Михаил Державин
Происшествия

Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро

Фото: GLOBAL LOOK press/Lu Bo'An
Украинский 60-летний врач-онколог признан виновным в убийстве своего зятя с помощью укола. Однако сам преступник вину не признал.
прочитано 1066 раз

Жестокий и циничный инцидент произошел еще в 2015 году, но приговор мужчине вынесли только сейчас. Ближайшие десять лет он проведет за решеткой.

ПО ТЕМЕ

Медбрат признался в убийстве 90 пациентов

Медбрат от скуки убил более 30 пациентов

Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки

По данным следствия, дочь врача собиралась развестись с мужем из-за постоянных конфликтов в семье. Отношения тестя и зятя также ухудшились.

Пожилой мужчина решился на убийство ненавистного родственника. Подготовившись к убийству, он проник в дом, где проживала его дочь с супругом и ребенком. В тот момент там никого не было.

Врач поджидал возвращения зятя из гаража. Когда тот вышел из машины, онколог напал на него сзади и вколол в правое бедро шприц с медицинским препаратом, сообщается на сайте прокуратуры Харьковской области. Врач имел доступ к препарату на работе.

Мужчине стало плохо. За несколько минут до своей смерти он успел позвонить брату и сообщить, что тесть сделал ему укол в ногу. После того как зять скончался, убийца перетащил тело в безлюдное место, скрыл улики и попытался выдать преступление за естественную смерть.

Dni.Ru писали о расследовании громкого дела о медбрате, который намеренно вводил пациентам смертельные дозы лекарств. Правоохранители выяснили, что на счету злоумышленника, отбывающего пожизненный срок в тюрьме, около 90 жертв.

В ходе судебного разбирательства один из врачей, работавший вместе с Хогелем, описал его как "страстного медика", который производил очень хорошее впечатление. Многие коллеги маньяка отмечали, что он всегда стремился присутствовать во время реанимации пациентов, помогая молодым специалистам. 

Автор: Людмила Фоканова11 января 2018, 11:22

комментарии

Политика

Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
Порошенко решил уничтожить Донбасс руками Трампа
Эксперты оценили весеннюю повестку Госдумы
Мазохист Саакашвили попросил у Порошенко острых ощущений

Шоу-бизнес

Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз

Проишествия

Родители довели подростка до клинической смерти
Бывший муж Тимошенко умер от внутреннего кровотечения
Украинскую модель парализовало после пьяного ДТП в США
20-летнюю звезду порно нашли мертвой в собственной квартире

Lifestyle

Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
Племянник о последних днях тяжелобольного Державина
Державин умер после обнародования тайн личной жизни
Шоу-бизнес

Дочь рассказала о смерти Макаревича

Музыкант оказался ее приемным отцом

Шоу-бизнес

Молодую жену Краско поймали на подлой измене

Любовник сам рассказал о неверности девушки

Шоу-бизнес

Семенов и Шурыгина всех обманули

История с изнасилованием оказалась проплаченной пиар-акцией
Шоу-бизнес

Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется

Специалист высказался о телеведущей

Гороскоп

Специалист рассказал о болезни Пугачевой
Новый год станет для Навки переломным
Китайский гороскоп на 2018 год
Сокрушительный провал дважды изнасилованной Шурыгиной

Фоторепортажи

Аршавин променял жену на сексуальную модель
Каким запомнится актер Михаил Державин
Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения
Джоли спрятала живот на "Золотом глобусе"

Спорт

Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США
Малкин впервые показал лицо сына от телеведущей
Японского гребца жестоко наказали за подставу соперника
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)

Регионы

Над Челябинской областью пролетел загадочный метеорит (видео)
Безумные регионы: испражнявшегося на ковер Гринча из Тагила избили
Волгу превратили в сточную канаву
Двухлетняя девочка замерзла до смерти под дверью родительского дома
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru