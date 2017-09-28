В Риге машина влетела в группу детей

В Риге автомобиль Volvo въехал в группу воспитанников детского сада, которые вместе с педагогом шли по тротуару, передает Life.ru со ссылкой на латвийское издание Delfi. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части. Сообщается о трех пострадавших. Они были доставлены в больницу.
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