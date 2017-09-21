Самолет не долетел до Армении из-за курившего пассажира

Экипаж пассажирского лайнера авиакомпании "Победа", летевшего в Армению, запросил посадку в Минводах, передает телеканал "360". Это решение пилоты были вынуждены принять из-за буйного пассажира на борту. Он закурил во время полета, вел себя агрессивно и отказывался подчиняться бортпроводникам. После того, как скандалиста сдадут полиции, самолет сможет продолжить прерванный полет в Армению.