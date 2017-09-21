В Домодедово произошло ЧП с крупнейшим лайнером

Администрация гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов проводит расследование по факту ЧП с самолетом Airbus 380 авиакомпании Emirates Airlines в аэропорту Домодедово, передает РИА ФАН. По предварительным данным, крупнейший лайнер с 420 пассажирами и 26 членами экипажа на борту, смог приземлиться только с третьей попытки. В результате произошедшего никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

