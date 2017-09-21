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Зрители Московского цирка хлопали смертельно травмированному акробату

Кадр youtube.com
Во время всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2017" в Московском цирке на проспекте Вернадского акробат из КНДР О Юн Хек при выполеннии сальто повредил шею. Через четыре дня он умер, не выходя из комы.
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Акробат из КНДР 21-летний О Юн Хек пытался установить новый рекорд Гиннесса, выполнив шестикратное сальто. Однако артист упал и получил серьезную травму. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Молодой циркач провел в коме четыре дня. Он умер, не приходя в сознание. На записи очевидцев слышно, как зрительный зал не понял, что номер обернулся трагедией, и проводил акробата, которого с арены уносили ассистенты, аплодисментами.

Автор: Алексей Минин21 сентября 2017, 19:16

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