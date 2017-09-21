В Москве 6-летнего мальчика похитили на глазах у матери

В столице неизвестные похитили шестилетнего мальчика. Как рассказала мать малыша, ЧП произошло 20 сентября. Женщина гуляла с сыном, когда к ним подъехала иномарка. Из автомобиля вышел пасынок ее мужа с неизвестным. Они схватили ребенка, посадили в машину и скрылись, передает РЕН ТВ.

Правоохранители проводят проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.