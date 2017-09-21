В Подмосковье горела церковь XIX века

В подмосковном городе Озеры загорелась старинная церковь. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, передает РИА Новости.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются. Известно, что здание церкви было построено в 1890 году.
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