На юге Москвы автобус попал в смертельное ДТП

Автобус столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora на пересечении улиц Кировоградская и Днепропетровская на юге столицы, передает агентство городских новостей "Москва". В результате ДТП один человек погиб, двое были травмированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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