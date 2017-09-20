На юге Москвы автобус попал в смертельное ДТП

Автобус столкнулся с легковым автомобилем Lada Priora на пересечении улиц Кировоградская и Днепропетровская на юге столицы, передает агентство городских новостей "Москва". В результате ДТП один человек погиб, двое были травмированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.