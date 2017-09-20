Названа причина трагического инцидента на учениях "Запад-2017"

Стали известны обстоятельства несчастного случая на полигоне Лужский в Ленинградской области. Во время учений у боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор" произошел незапланированный сход неуправляемой авиационной ракеты.

В результате инцидента едва не погибли люди. Первые сообщения о чрезвычайном происшествии просочились в прессу 18 сентября. Тогда журналисты утверждали, что вертолет дал залп прямой наводкой по их коллегам. "Сгорели два автомобиля, а два человека получили тяжелые травмы", – передавали местные СМИ.

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых – намеренная провокация или чья-то персональная глупость", – сказал представитель пресс-службы Западного военного округа. В Вооруженных силах заверили, что на видео попал другой случай. Оказалось, речь идет об инциденте, который произошел 16 сентября. Тогда на скорости около 200 километров в час при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса "воздух – земля". Легкие ранения получили три человека, были повреждены два автомобиля.

Для выяснения обстоятельств инцидента создана специальная комиссия, пишет "Газета.ru" со ссылкой на "Коммерсантъ". Ей предстоит установить причины произошедшего и понять, кто виновен в случившемся. Несмотря на эти сообщения, в Военном управлении Следственного комитета России по Западному военному округу отметили, что данных о происшествии к ним не поступало.

Эксперты считают, что сбой мог произойти из-за технической неисправности. Ракета совершила самопроизвольный запуск. Эти данные нуждаются в серьезной проверке, на время которой летчики Смахтин и Волчков, управлявшие вертолетным звеном, отстранены от полетов.

Это уже не первый инцидент с военной авиацией, произошедший в сентябре. До этого на авиабазе в Калужской области дальний бомбардировщик Ту-22М3 получил серьезные повреждения, после того как выкатился с взлетной-посадочной полосы. Еще один случай был зафиксирован в Воронежской области, неподалеку от аэродрома Борисоглебск. Там разбился учебный самолет Як-130, выполнявший тренировочный полет.