Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта

По ужасному стечению обстоятельств, конец визита лидера Таджикистана в село привел к смерти начальника аэропорта. Он стоял слишком близко к вертолету.

Страшный инцидент произошел в Таджикистане. Президент страны заканчивал свой визит в село Яхчи Гор в Горно-Бадахшанской АО. Он отправлялся в столицу на вертолете. Начальник аэропорта Дилдор Максудшоев провожал высокого гостя, но из-за нелепой случайности погиб.

"Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом", – передает слова пресс-службы МВД Таджикистана "Газета.ru". Максудшоев скончался по дороге в больницу.

Ранее жертвой подобного случая едва не стал нападающий футбольного клуба "Лестер" Демарай Грэй. Он прибыл в Лондон на церемонию объявления лучших игроков АПЛ по итогам футбольного сезона 2015-2016. 19-летний форвард решил пройти под хвостом приземлившегося вертолета. Если бы работники взлетной площадки не остановили Грея, то случай мог закончится трагедией.

А вот в Перу гибели избежать не удалось. Там вертолет главы правительства обезглавил женщину. 20-летняя девушка Лина Сапата Фейхо погибла от лопасти вертолета премьера Педро Катериано, пытаясь передать ему письмо. В нем девушка просила выпустить из тюрьмы ее брата. Глава правительства прервал поездку. Власти сообщили о том, что инцидент будет расследован, а сотрудники охраны, пропустившие студентку к винту вертолета премьера, будут наказаны.