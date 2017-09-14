Вертолет президента стал причиной нелепой смерти начальника аэропорта
Страшный инцидент произошел в Таджикистане. Президент страны заканчивал свой визит в село Яхчи Гор в Горно-Бадахшанской АО. Он отправлялся в столицу на вертолете. Начальник аэропорта Дилдор Максудшоев провожал высокого гостя, но из-за нелепой случайности погиб.
"Когда вертолет президента стал подниматься в воздух, Дилдор Максудшоев стоял от него на близком расстоянии. От сильных порывов ветра из-за работающих лопастей вертолета он упал и ударился о большой камень, стоявший рядом", – передает слова пресс-службы МВД Таджикистана "Газета.ru". Максудшоев скончался по дороге в больницу.
Ранее жертвой подобного случая едва не стал нападающий футбольного клуба "Лестер" Демарай Грэй. Он прибыл в Лондон на церемонию объявления лучших игроков АПЛ по итогам футбольного сезона 2015-2016. 19-летний форвард решил пройти под хвостом приземлившегося вертолета. Если бы работники взлетной площадки не остановили Грея, то случай мог закончится трагедией.
...Leicester City's Demarai Gray carelessly walked towards the tail rotor of a helicopter! @ChopperNews #CloseCall pic.twitter.com/6hwNWeOTUU— OPP (@patrickoyulu) 25 апреля 2016 г.
А вот в Перу гибели избежать не удалось. Там вертолет главы правительства обезглавил женщину. 20-летняя девушка Лина Сапата Фейхо погибла от лопасти вертолета премьера Педро Катериано, пытаясь передать ему письмо. В нем девушка просила выпустить из тюрьмы ее брата. Глава правительства прервал поездку. Власти сообщили о том, что инцидент будет расследован, а сотрудники охраны, пропустившие студентку к винту вертолета премьера, будут наказаны.
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