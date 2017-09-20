На юго-западе Москвы схватили поджигателя лавочек

В столице задержан 36-летний мужчина, который поджег несколько лавочек. Злоумышленник орудовал в районе Коньково, передает 360.

Как рассказали коммунальщики, мужчина облил бензином из канистры две лавочки на улице Академика Волгина и подпалил их, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства происшествия устанавливаются.