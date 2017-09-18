В Сети сообщили о нападении на солиста "Танцы минус"

Умер Зураб Соткилава Шоу "Голос" Интервью Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Вторник 19 сентября
Лента новостей
22:02
Дуров попал в скандал из-за женщины
21:58
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
21:54
Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен
20:47
От Меньщикова из "Дома-2" ушла жена с детьми
20:15
В аварии на западе Москвы разбилась 10-летняя девочка
20:07
Порногигант снял презентацию в стиле iPhone (видео)
19:50
Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
19:14
Путин скорбит в связи с кончиной Соткилавы
19:06
В Киеве пофантазировали о походе на Москву
19:00
Тяжелобольного Караченцова выкатили из нейрохирургии в инвалидном кресле
18:41
В центре Москвы случилась массовая авария
18:34
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
18:33
Группа Rammstein опровергла слухи о распаде
18:33
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
18:22
Названы сроки глобальной климатической катастрофы
18:12
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала
17:58
Фильм Джоли отправили на "Оскар" от Камбоджи
17:20
Воля разоткровенничался после постельной сцены с Харламовым
17:17
Как рак убивал Зураба Соткилаву
17:10
Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"
16:57
Суд по майской бойне в Одессе завершился фарсом
16:42
Сухоруков увез Мамун из больницы после отравления
16:41
Украинский священник собрался на войну с Россией
16:25
Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
16:19
На Украине раскрыли правду об оккупации НАТО
16:13
Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
15:58
В "Зарядье" появится панорамный ресторан
15:29
Работающих россиян лишили повышения пенсий
15:27
Народ молится за госпитализированного Караченцова
15:23
В Берлине застрелили россиянина
15:21
Отвязное поведение бесстыжей Голубкиной вызвало оторопь
15:15
Умер экс-нападающий "Спартака"
15:09
Семейную пару жестоко избили за плохой отзыв о ресторане
15:02
Соловьев грубо поставил Тинькова на место
14:59
Группа Rammstein завершила карьеру
14:43
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
14:34
Француз застрелил 13-летнего внука на охоте
14:33
Чем богат Иосиф Пригожин
14:19
Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко
14:18
Крутой утер нос Лепсу на конференции
14:16
Греф поставил под сомнение существование Сбербанка
14:15
Опять Одесса: страшные последствия пожара в детском лагере
14:12
На трассе "Дон" произошло жуткое ДТП
14:04
Приезжий из Узбекистана порезал женщину в храме на севере Москвы
14:02
"Голые" свитера свели покупателей с ума
13:56
В NASA прекратили эксперимент по жизни на Марсе
13:47
Звезду "Дома-2" заставили пожалеть о своем поступке
13:46
Как нажиться на других
13:34
В доме на северо-востоке Москвы нашли бомбу
13:29
Сын Черномырдина оказался на грани нищеты
13:13
Трусливый Саакашвили получил новый приказ от США
13:10
Шубскую обвинили в пиаре после смерти Глаголевой
13:04
Найден еще один спутник Земли
12:49
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
12:47
В сервисе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
12:38
Водонаева бесилась в доме будущей свекрови
12:37
Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег
12:37
Любителей тату запугали смертельными последствиями
12:22
На свадьбе в Курске брат жениха упал с дерева и умер
12:21
Mercedes GLA 250 4matic: мини-кроссовер на мини-лето
12:18
Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
12:13
Как россияне будут отдыхать в 2018 году
12:07
На Украине поплакались из-за действий "Газпрома"
12:05
Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка
12:05
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
11:56
Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе
11:46
ЦРУ пытается сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили
11:45
"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов
11:34
Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде
11:29
Стоит ли искать оправдание изменам
11:29
Ученые озвучили трагическую проблему секса
11:25
Обнажившаяся Бондарчук перебрала после венчания Рудковской
11:17
В Москве психолога обокрали на 2,4 миллиона
11:11
Юный рабочий оказался заживо погребен на стройке
11:05
Голая Калашникова возмутила бесстыжей выходкой
11:00
В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок
10:59
В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
10:55
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
10:52
Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве
10:52
Американцев готовят к войне с Россией
10:47
Порошенко провозгласил новую антироссийскую цель
10:45
Мертвую женщину с бутылкой коньяка обнаружили на улице в Петербурге
10:38
Житель Тюмени впал в кому в супермаркете
10:34
Навка закатила шикарный праздник для дочери
10:32
Певец Зураб Соткилава умер от рака
10:12
В метро Петербурга рвался голый пассажир
10:05
Звезду "Дома-2" обвинили в обмане с элитным авто
10:05
Певица Татьяна Овсиенко об уходе жениха
09:59
На Тверской улице в Москве посадят один дуб
09:47
Названа самая вероятная причина гибели человечества
09:38
Молодая мачеха истязала пятилетнего ребенка
09:28
Житель Приморья угодил в больницу после пешей прогулки
09:24
Семья порноактеров удивила интимным признанием
09:23
Онкобольной ведущий погоды Беляев рассказал об операции
09:04
Две сестры погибли в жутком ДТП под Кировом
08:53
Мыши научат людей вечной жизни
08:50
Что случилось с грудью известной модели
08:47
Склад на востоке Москвы горел пять часов
08:41
В Сети появилось предсмертное видео солиста Linkin Park
08:36
Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

68-летняя Пугачева в соблазнительном мини развлекла сына миллиардера
Алла Пугачева ослепла из-за осложнения после гриппа
Нагиев прилюдно заговорил о крамольных фотографиях Бузовой
Николай Караченцов экстренно госпитализирован
Нагиев прокомментировал свой уход с Первого канала
Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой
Происшествия

В Сети сообщили о нападении на солиста "Танцы минус"

прочитано 444 раза

В Петербурге произошло нападение на солиста группы "Танцы Минус" Вячеслава Петкуна. Он дважды попал в руки одним и тем же грабителям.

Сначала на музыканта набросились у выхода из продуктового магазина. У него отняли сумку с деньгами и ценные вещи. После этого певец отправился в травмпункт, и тогда на него напали снова: преступники решили, что исполнитель захотел обратиться в полицию, передает "Фонтанка".

Петкуну все-таки удалось зафиксировать побои. Он написал заявление в полицию.

18 сентября 2017, 21:18

комментарии

Политика

Кремль расстроил планы наивного Трампа
Саакашвили в суде внезапно заговорил по-русски
В Киеве пофантазировали о походе на Москву
Путин нанес Порошенко неожиданный "удар в бороду"

Шоу-бизнес

Мать Сати Казановой плачет из-за сплетен
Больная раком певица в мучениях пошла на риск
Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак
"Жди меня" кардинально изменится после ухода с Первого канала

Проишествия

Заступившемуся за девушек охраннику отрезали ухо
Крокодил убил заклинателя рептилий (видео)
В Москве поймали маньяка-лизуна из McDonalds
Назван виновник смерти дочери известного ведущего

Lifestyle

Кобзон раскрыл предсмертные планы Соткилавы
Садальский возмутил шуткой о "Матильде"
Больной Табаков вышел на сцену после укола
Михалкова подловили на двуличии из-за скандала с "Матильдой"
Политика

Путин уберег себя от слезливых истерик Порошенко

Президент России не посетит сессию Генассамблеи ООН
Шоу-бизнес

Неожиданные подробности кровавой драки Глинникова с невестой

Актер устал от загулов возлюбленной
Шоу-бизнес

Максакова ответила на дерзкие нападки Собчак

Оперная певица отреагировала на выпад светской львицы через полгода

Шоу-бизнес

Тяжелобольного Караченцова выкатили из нейрохирургии в инвалидном кресле

Актер перестал реагировать на окружающих

Гороскоп

Душа истощенного Караченцова хочет освободиться
Гороскоп с 18 по 24 сентября
Бледанс снова выйдет замуж
Кейт Миддлтон пообещали мальчика

Фоторепортажи

Соблазнительная Нетребко отметила 46-летие
Навка закатила шикарный праздник для дочери
Что случилось с грудью известной модели
Лучшие роли Владимира Меньшова

Спорт

Украинка довела Шарапову до бешенства
Мария Кириленко показала ребенка после тайных родов
Слепцова после жуткой аварии: Нашей Ольге досталось
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады

Регионы

Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети
"Почта России" оказалась в центре громкого скандала
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Региональные выборы: битва стратегий
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru