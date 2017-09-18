В Сети сообщили о нападении на солиста "Танцы минус"

В Петербурге произошло нападение на солиста группы "Танцы Минус" Вячеслава Петкуна. Он дважды попал в руки одним и тем же грабителям.

Сначала на музыканта набросились у выхода из продуктового магазина. У него отняли сумку с деньгами и ценные вещи. После этого певец отправился в травмпункт, и тогда на него напали снова: преступники решили, что исполнитель захотел обратиться в полицию, передает "Фонтанка".

Петкуну все-таки удалось зафиксировать побои. Он написал заявление в полицию.