В Москве два человека погибли под колесами электричек

В Москве 18 сентября за несколько часов два человека погибли под колесами поездов. Одна трагедия произошла на станции Щербинка, другая – на станции Серп и Молот.
В первом случае мужчина переходил пути в наушниках и не услышал приближающийся поезд, в результате чего был сбит. Второй пассажир попал под электричку, пытаясь забраться на платформу, сообщили в Следственном комитете России. По факту происшествия проводится проверка, передает газета "Известия".
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