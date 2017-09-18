Крокодил убил заклинателя рептилий

Местные жители обратились к заклинателю крокодилов с просьбой найти пропавшего накануне человека. Пока шаман в воде читал особые мантры, к нему подкралась рептилия и утащила.

В Индонезии жители одной из деревень обратились к заклинателю крокодилов с просьбой помочь отыскать пропавшего накануне земляка. Тот не вернулся с кишащей рептилиями реки, сообщает издание Coconuts.co.

Арджуна купался, и на него напал крокодил, рассказали местные шаману. Тот взялся помочь в поисках их односельчанина и зашел в реку, читая мантры. Через несколько мгновений его схватил крокодил и тут же утащил под воду. Свидетели успели снять произошедшее на видео. Полиция нашла неповрежденные тела пропавшего Арджуны и самого заклинателя на следующий день: рептилии не стали их есть.