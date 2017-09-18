Блогеру Хованскому выбили дверь

Знаменитому YouTube-блогеру Хованскому выбили входную дверь. Он подозревает, что к нему приходили из-за ролика о скандале с бизнесменом Олегом Тиньковым.

"Остаюсь при своем мнении, но более не могу выражать его публично", – написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", добавив, что удалил видеозапись по совету юристов. "Поднимаю белый флаг", – заключил блогер.