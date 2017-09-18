В Берлине застрелили россиянина

Генеральная прокуратура Берлина установила, что убитый во время стрельбы у ночного клуба в немецкой столице оказался гражданином России, передает РИА Новости. Преступление произошло еще в ночь на 16 сентября. На танцевальной площадке заведения Cozy Club между двумя посетителями произошла стычка. Их выставили на улицу, но конфликт обострился. Позже к ним подошел еще один человек, с огнестрельным оружием. Он произвел несколько выстрелов, от чего один участник ссоры скончался, еще один пострадал, а сам стрелок с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Кем именно был обладатель оружия, пока не установлено. "С ним не все ясно. По моим сведениям, он был рожден в Грузии, но я не уверен", – рассказал представитель берлинской Генпрокуратуры. Тем не менее в отношении подозреваемого уже выдан ордер на арест по обвинению в убийстве.