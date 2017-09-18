В доме на северо-востоке Москвы нашли бомбу

В 42-этажном здании на Дмитровском шоссе на северо-востоке Москвы было обнаружено взрывное устройство, передает Telegram-канал Mash. Оно находилось в неприметной сумке, оставленной на первом этаже.
Находку сделали сотрудники, переехавшие в новый офис и проводившие там ремонт. На место вызвали саперов и кинологов. Бомба отправлена на исследование.
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