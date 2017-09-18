Скульптура из музея Зураба Церетели покалечила ребенка

В музее-мастерской художника Зураба Церетели в Москве десятилетний мальчик получил открытый перелом пальца на руке и размозжение другого, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда ребенок искал наиболее удачный ракурс для селфи. Мальчик задел рукой скульптуру, которая оказалась незакрепленной. Он попытался самостоятельно удержать фигуру, но не смог. Пострадавший был доставлен в ближайшую клинику. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.