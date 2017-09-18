Изможденного россиянина прибило к берегу в Таиланде

Жители одной из деревень в таиландской провинции Трат выловили из прибрежных вод изможденного российского туриста на резиновой лодке, передает сайт НТВ.Ru. Выяснилось, что мужчина хотел добраться до Паттайи, провел четверо суток в море, но так и не смог покинуть район побережья Трата. В конце концов его прибило к берегу.

В лодке россиянина нашли велосипед, топор, походную горелку и сменную одежду. Документов не было – полиции турист сообщил, что потерял паспорт. В Трат путешественник приехал с тремя друзьями, которые позже оставили его.