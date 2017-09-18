В квартире на востоке Москвы зарезали двух пенсионерок

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир на востоке Москвы тела двух пенсионерок с колото-резаными ранениями груди, передает Life.ru. По оценкам специалистов, женщины были мертвы уже около двух часов. В столичном управлении Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Один из богатейших людей России устроил шикарное торжество
Мужчина смотрит в будущее с оптимизмом
Актриса дала пронзительное интервью
Звезда "Дома-2" рассказала о знакомстве с матерью избранника