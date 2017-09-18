Грабители с ножницами обокрали квартиру в Москве

Трое молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет вломились в квартиру на Сиреневом бульваре на востоке Москвы. Они избили трех женщин, которые находились внутри и, угрожая ножницами, отняли у них планшет и два мобильных телефона, передает телеканал "360". Сотрудники правоохранительных органов выехали на место и задержали злоумышленников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".