Склад на востоке Москвы горел пять часов

Около 03:00 мск в столичное управление МЧС поступила информация о пожаре в складском помещении на Амурской улице, 1. В одноэтажном кирпичном здании горела продукция на 300 квадратных метрах. Позже площадь возгорания достигла 500 квадратных метров, передает РИА Новости.
В 07:25 мск пожар был ликвидирован, сообщили в МЧС. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе обнаружено не было.
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