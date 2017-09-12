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Происшествия

В Москве заступившемуся за девушку прохожему выстрелили в голову

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Прохожие заметили мужчину с окровавленной головой, лежащего в подземном переходе на выходе из станции метро "Комсомольская" в сторону Ярославского вокзала, передает "Московский комсомолец". Обративший на раненого мужчину внимание молодой человек посоветовал ему не шевелить головой и вызвал медиков. Еще до прибытия медиков пострадавший рассказал, что с ним произошло.

По его словам, он увидел, как в подземном переходе кто-то напал на девушку и поспешил заступиться за нее. Агрессор в ответ выстрелил ему в висок из травматического пистолета. После этого мужчина упал и потерял сознание. Когда он очнулся, ни девушки, ни нападавшего поблизости уже не было. Прохожие же старались не замечать истекающего кровью человека.

В свое оправдание равнодушно прошедшие мимо очевидцы заметили, что хоть мужчина и был внешне опрятно одет, от него исходил ощутимый запах алкоголя.  Игнорировали раненого на протяжении трех часов, пока в переходе не появился 19-летний парень, вызвавший медиков.

Пострадавшего – им оказался 30-летний житель Вологды, доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Правоохранительные органы столицы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

12 сентября 2017, 21:09

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