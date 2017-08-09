Появилась новая версия избиения россиянки в Турции

Администрация отеля Kirman Arycanda De Luxe в Аланье, где накануне избили российскую туристку за фотосессию, открестилась от происшествия. По словам представителей гостиницы, москвичка пострадала на общественном пляже.

В пятизвездочном Kirman Hotels Arycanda De Luxe в Аланье москвичку и еще одного россиянина местные фотографы избили прямо на территории, увидев в них конкурентов. В администрации заявили, что отель и его сотрудники не имеют никакого отношения к драке, сообщает РИА Новости.

"Фотографы не являются нашим персоналом, они арендаторы. Видимо, они посчитали, что наша клиентка занимается профессиональной съемкой", – говорят в отеле. По заверениям администрации, российские гости отказались от "любой помощи", и не стали "передавать дело в правоохранительные органы, так как это затянуло бы разбирательство, и вскоре покинули Турцию".

Появились и комментарии работодателя турецких фотографов, владельца местной фотостудии, арендующего у гостиницы помещение. Рамазан Энхош утверждает, что его подчиненные вели себя предельно корректно и вежливо.

"Мои ребята заметили ее первый раз, но ничего не сказали. Когда это повторилось второй раз, один мой фотограф к ней подошел и попросил не заниматься профессиональной фотосъемкой, потому что это недобросовестная конкуренция, и разрешения на такой вид предпринимательской деятельности у нее нет, в отличие от нас", – пояснил турок.

По его словам, местные фотографы никогда "ни на кого не нападут, тем более не изобьют, тем более гостя, тем более женщину". Рамазан Энхош утверждает, что в случае некорректного поведения он лишится заработка.

"Появился муж туристки, видимо, боксер, который, не разобравшись, кинулся на моего фотографа и начал его бить. Остальные наши, увидев это, кинулись их разнимать", – добавил турок.

Как ранее сообщали Dni.Ru, неприятности в турецком отеле произошли с туристкой из Москвы. Она вместе с семьей отдыхала в пятизвездочном Kirman Hotels Arycanda De Luxe в Аланье. Ее и еще одного россиянина избили на территории отеля из-за фотосъемки. По словам женщины, туристка согласилась сфотографировать своих друзей на территории отеля. Во время съемки к ним подошел сотрудник гостиницы и еще один мужчина. Они заявили, что работать на территории отеля может только их фотограф. Россиянка сказала, что снимает друзей. Такое объяснение вроде бы устроило служащего и его сопровождающего.

"Мы уходим на соседнюю полянку, подходит другой фотограф... Хватает наши вещи, мы пытаемся их забрать. Он швыряет их за клумбу со словами "Пошли отсюда!" – рассказала москвичка. "Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия", – написала россиянка в Facebook.