Россиян избили в турецком отеле из-за фото

Неприятный случай произошел с туристкой из Москвы, отдыхавшей с семьей в конце июля в пятизвездочной гостинице Kirman Hotels Arycanda De Luxe в Аланье. Ее и еще одного россиянина избили на территории отеля из-за фотосъемки.

По словам женщины, они подружились с другими отдыхающими из России. Однажды путешественница согласилась сфотографировать их на территории отеля.

Во время съемки подошел сотрудник гостиницы и еще один мужчина. Они заявили, что работать на территории отеля может только их фотограф. Россиянка сказала, что снимает друзей. Такое объяснение устроило служащего и его сопровождающего, но этим история не закончилась.

"Мы уходим на соседнюю полянку, подходит другой фотограф... Хватает наши вещи, мы пытаемся их забрать. Он швыряет их за клумбу со словами "Пошли отсюда!" – цитирует пострадавшую Life.ru.

"Фотограф делает несколько шагов мне навстречу и по-боксерски лбом упирается мне в лоб. Произносит: "Тебе конец. Это твоя последняя фотосессия", – написала наша соотечественница в Facebook.

За женщину вступился глава семьи, которую она снимала, и завязалась драка. Прибежавший на крики сотрудник отеля, почему-то увидел в москвичке конкурентку и начал таскать ее за волосы по газону.

Супруг россиянки в тот момент находился на море с детьми. Дерущихся разняли другие постояльцы гостиницы. В больнице у потерпевшей диагностировали травму головы, у ее защитника оказалась разбитой губа.

Работники отеля попытались замять инцидент: они попросили не вызывать полицию и предложили повысить категорию номеров. Россиянам пообещали, что фотографы принесут извинения, но этого так и не произошло.

"Публикую данный пост не ради того, чтобы меня пожалели или осудили. Ради того, чтобы вы знали: бывает даже такое. Берегите себя", – обратилась избитая женщина к пользователям соцсети.