37 украинцев пропали в Финляндии при странных обстоятельствах

В Финляндии пропали 37 украинцев и три гражданина Эстонии, приехавшие собирать ягоды. Организатором тура был бизнесмен из России.

Секретарю охотничьего общества города Тууповаара Суло Сухонену 30 июля позвонили с просьбой разместить приехавших на сбор ягод иностранцев. Украинцам и эстонцам предоставили охотничий дом и питание.

Оказалось, что первоначально они должны была отправиться в другой город – Юка. По неизвестным причинам эта поездка была отменена в последний момент, сообщает Yle. Через несколько дней Сухонен обратился в полицию, чтобы узнать, как поступить и что делать с приехавшими дальше.

Правоохранители вместе с секретарем охотничьего общества прибыли к месту размещения иностранцев 8 августа. Но в доме они никого не нашли. Известно, что неподалеку от постройки были замечены следы от транспорта, предположительно, автобуса.

Примечательно, что никто из предпринимателей, занимающихся бизнесом по сбору ягод, ничего не знал об этой группе. Местная полиция отказалась искать пропавших людей, поскольку не увидела мотива преступления.

Выяснилось, что организатором тура был бизнесмен из России, передает Karjalainen. Отмечается, что прибытие группы в эту местность 30 июля выглядит странным, поскольку ягоды в Тууповааре созревают, как правило, двумя неделями позже.

Случаи пропажи людей летом особенно часто происходят в лесу, куда они отправляются за ягодами и грибами. Подобный случай произошел в июле в Красноярском крае.

Как писали Dni.Ru, пропавшая в тайге Тюхтетского района 14-летняя девочка найдена живой. В ее поисках приняли участие свыше 200 человек. Школьница потерялась, собирая с матерью в тайге ягоды. Она провела в лесу семь суток. По данным медиков, за все время нахождения в тайге школьница не получила никаких травм и увечий.