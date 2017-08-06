Во Франции полицейский на больничном застрелил двух пожарных

Жуткая история потрясла французский город Тулон. Сотрудник местного криминального отдела полиции ворвался в дом и застрелил двух пожарных, передает РИА Новости. Среди жертв был предполагаемый любовник жены стража порядка. После этого он покончил с собой. Сообщается, что в момент совершения преступления мужчина находился на больничном, но имел при себе табельное оружие. Жена, которую полицейский подозревал в неверности, в момент нападения на месте отсутствовала.