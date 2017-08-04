Подробности трагической гибели знаменитого экстремала

Друзья погибшего швейцарских Альпах российского 29-летнего бейсджампера Алексея Широкожухова, ставшего известным в связи с делом о вандализме на крыше столичной сталинской высотки, поделились подробностями трагической гибели экстремала. Известно, что в путешествие Алексей и трое его начали еще 3 июля.

Вернуться домой экстремалы планировали 3 августа. Стартовали они с Италии, затем была Франция. Последней точкой стала Швейцария. Она была самой желанной, поскольку там находится культовое для бейсджамперов со всего мира место – долина неподалеку от города Лаутербрунен.

"Долина представляет собой ровное пространство с двумя стенками из скал по бокам", – цитирует парашютиста Николая Воропаева "Московский комсомолец". По его словам, точка, с которой прыгал Алексей, считается самой опасной. "Там в год бывает по три-четыре смерти, – рассказывает экстремал.

Причина смертельной опасности связана с необычной формой горы. Она не отвесная – похожа на полку, площадку для разбега. А ниже расположен выступ. "Я был на этом месте за неделю до Алексея, посмотрел на эту точку. Но мне даже в голову не пришло оттуда прыгать. Это очень опасно. Как игры со смертью в поддавки. Зачем он туда полез – у меня нет ответа на этот вопрос", – говорит Николай.

По словам друзей, Широкожухов был "мастером высшего пилотажа". Коллеги по спорту предполагают, что причиной трагедии стала погода. Несколько дней до рокового прыжка альпийские горы поливали дожди. Скорее всего, опытный руфер просто поскользнулся и рухнул на злополучную "полку".

Напомним, имя экстремала прогремело на всю страну, когда его задержали по делу о вандализме на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной. Тогда прыжок бейсджамперов совпал с акцией украинского руфера, раскрасившего звезду на шпиле здания. Позже все обвинения с россиянина и его товарищей были сняты.