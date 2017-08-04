Известный экстремал из России разбился в Швейцарии

В районе коммуны Лаутербруннен в швейцарском кантоне Берн во время совершения прыжка погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, передает Life.ru. Имя экстремала прогремело на всю страну, когда его задержали по делу о вандализме на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной.

Тогда прыжок бейсджамперов совпал с акцией украинского руфера, раскрасившего звезду на шпиле здания. Позже все обвинения с россиянина и его товарищей были сняты.

