Известный экстремал из России разбился в Швейцарии

В районе коммуны Лаутербруннен в швейцарском кантоне Берн во время совершения прыжка погиб российский бейсджампер Алексей Широкожухов, передает Life.ru. Имя экстремала прогремело на всю страну, когда его задержали по делу о вандализме на крыше сталинской высотки на Котельнической набережной.
Тогда прыжок бейсджамперов совпал с акцией украинского руфера, раскрасившего звезду на шпиле здания. Позже все обвинения с россиянина и его товарищей были сняты.
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