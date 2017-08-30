В Турции погиб ребенок из России

В курортном турецком городе Бодрум автомобиль на пешеходном переходе сбил шестилетнего мальчика из Твери, передает "Газета.ru". Ребенок был доставлен в больницу, где впал в кому, а через три дня скончался. При этом турецкая сторона заявила, что тело погибшего не может быть отправлено из Турции в Россию до завершения праздника Курбан-Байрам, то есть не раньше 4 сентября. Позже эту процедуру удалось ускорить.