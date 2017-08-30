Москвич совратил пятиклассницу в лифте

В Москве 32-летний мужчина напал на ученицу пятого класса. Инцидент произошел в одной из многоэтажек города, передает РЕН ТВ.

Как установили правоохранители, девочка ехала в лифте, вместе с ней в кабине был мужчина. В какой-то момент он снял штаны и продемонстрировал ребенку свой половой орган, после чего стал трогать пятиклассницу в интимных местах.

Испуганная девочка все рассказала матери. Женщина сразу обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленника задержали. Мужчина в содеянном сознался.