В Москве старушка плеснула отбеливателем в глаза подростку

В одном из подъездов ТиНАО 70-летняя пенсионерка напала на подростка. Старушка плеснула отбеливателем в лицо мальчику. Пенсионерку задержали и передали полиции товарищи пострадавшего, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел в Троицке. Подростки стояли у лифта, когда к ним подошла пожилая женщина с бутылкой отбеливающего средства "Белизна". Пенсионерка без причины плеснула содержимое в лицо одному из детей.

У подростка диагностирован химический ожог век и глаза первой степени. В отношении старушки возбудили уголовное дело о насильственных действиях, причинивших физическую боль.