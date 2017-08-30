На севере Москвы мужчина угрожает расстрелять прохожих

На севере столицы вооруженный винтовкой мужчина угрожает открыть стрельбу по людям. К месту ЧП выехала полиция, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Фестивальная. Злоумышленник находится в квартире на втором этаже. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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