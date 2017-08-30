В квартире на юго-западе Москвы нашли мумию

В квартире жилого дома на юго-западе столицы обнаружено мумифицированное тело мужчины. Труп нашли полицейские, которые по заявлению родственников погибшего открыли дверь. Инцидент произошел на Университетском проспекте, передает НТВ.

Мужчина не выходил на связь с апреля 2017 года. Обстоятельства его смерти устанавливаются. По предварительным данным, он умер два месяца назад.