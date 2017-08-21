На юге Москвы ребенок получил огнестрельное ранение

В одной из квартир дома №14 на улице Медиков на юге Москвы девочка получила огнестрельное ранение, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя правоохранительных органов столицы. Ребенок был доставлен в больницу. Дальнейшая информация о произошедшем уточняется.
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