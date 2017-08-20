В парке на юге Москвы ребенок выпал из коляски в пруд

В парке Царицыно на юге Москвы детская коляска скатилась по холмистой местности до Верхнего Царицинского пруда и опрокинулась, ребенок выпал в воду, передает ТАСС. На счастье, очевидцами произошедшего стали спасатели. Они оперативно достали младенца из воды и передали его врачам скорой помощи.
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Запись была сделана одной из камер наружного наблюдения
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