В парке на юге Москвы ребенок выпал из коляски в пруд

В парке Царицыно на юге Москвы детская коляска скатилась по холмистой местности до Верхнего Царицинского пруда и опрокинулась, ребенок выпал в воду, передает ТАСС. На счастье, очевидцами произошедшего стали спасатели. Они оперативно достали младенца из воды и передали его врачам скорой помощи.