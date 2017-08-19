В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело 5-летнего ребенка

В одной из квартир на Есенинском бульваре в столице обнаружено тело пятилетнего ребенка. На трупе не найдено внешних признаков насильственной смерти, передает РИАМО.

Отмечается, что малыша нашли через после его смерти. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.