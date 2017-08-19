Резня в Сургуте Веру Глаголеву похоронили в Москве Малахов сбежал с Первого канала Эксклюзив "Дом-2"

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В квартире на юго-востоке Москвы найдено тело 5-летнего ребенка

прочитано 2431 раз

В одной из квартир на Есенинском бульваре в столице обнаружено тело пятилетнего ребенка. На трупе не найдено внешних признаков насильственной смерти, передает РИАМО.

Отмечается, что малыша нашли через после его смерти. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

19 августа 2017, 15:18

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