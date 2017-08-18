Найден расчлененный труп Порошенко
Замминистра юстиции Украины Денис Чернышев подтвердил информацию. Старенького. Он отметил, что на месте преступления работает следственная группа полиции и прокуратуры.
В свою очередь, полиция Одессы сообщила, что поиски исчезнувшей Порошенко начались в четверг в 19 часов. Коллеги инспектора пенитенциарной службы два часа обследовали территорию СИЗО. В итоге они обнаружили фрагменты тела женщины и ее личные вещи в мусорном контейнере в хозчасти учреждения.
На место происшествия была незамедлительно вызвана оперативно-следственная группа отдела полиции Малиновского района. Кроме того, в СИЗО прибыли сотрудники Одесской облпрокуратуры.
В ходе оперативно-следственных мероприятий правоохранителям удалось установить, что убийцей является содержащийся во временном изоляторе 39-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 УК Украины "Разбой" и 115 "Умышленное убийство".
Старенький между тем обвинил в гибели женщины министра юстиции Украины Павла Петренко и его заместителя Дениса Чернышева. По словам экс-главы ГПТС, после жестокого убийства оба обязаны подать в отставку.
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