Найден расчлененный труп Порошенко

Экс-руководитель Государственной пенитенциарной службы (ГПТС) Украины Сергей Старенький рассказал на своей странице в Facebook о жуткой истории, случившейся в Одессе. Некий осужденный жестоко расправился с инспектором Еленой Порошенко.

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