Умер знаменитый футболист "Динамо" Валерий Маслов

Скончался известный советский футболист и заслуженный тренер России Валерий Маслов. Спортсмен умер на 78-м году жизни.
О кончине сообщили в пресс-службе столичного клуба. Дата прощания с футболистом будет объявлена позднее.
27 июля на 78-м году жизни скончался легендарный динамовец, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов#fcdm pic.twitter.com/ObC9BGoI4P— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 27 июля 2017 г.
Что стало причиной события, непонятно
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