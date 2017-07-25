Глава 20th Century Fox Russia проткнул себя спицей
Во время приятельской пирушки генеральный директор компании 20th Century Fox Russia Вадим Смирнов объявил, что сможет проткнуть себе живот, и при этом внутренние органы не пострадают. В результате 20-сантиметровая спица проткнула пупок и провалилась в брюшную полость.
В пылу спора Смирнов не заметил происшествия и отправился спать. В результате наутро он проснулся от сильной боли в животе. Прибывшая "скорая" госпитализировала выигравшего спор кинопрокатчика, сообщает канал Mash.
Позже известие прокомментировал сам Вадим Смирнов. По его словам, сообщение не соответствует действительности.
"Это неправда. Не знаю, кто это придумал и зачем. У меня был обычный аппендицит". – цитирует кинопрокатчика издание Metro. По словам Смирнова, он не азартный человек и никогда ни с кем не спорит.
Как сообщило Metro, Смирнов с чувством юмора отнёсся к истории. Он надеется, что никто из коллег не воспринял эту новость всерьёз.
Как ранее сообщали Dni.ru, люди в запале спора идут часто на самые безумные поступки. Так, мэр французского города Мон-де-Марсан на спор был вынужден пообедать крысой. После первого матча серии между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной", в котором французский клуб победил со счётом 4:0, мэр пообещал, что съест крысу, если его любимая команда не сможет выйти в 1/4 финала. В итоге "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в серии 1/8 финала Лиги чемпионов. Мэр Мон-де-Марсана Шарль Дей под прицелом объективов множества видеокамер был вынужден сдержать свое слово.
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