Мэр города на спор съел крысу
После первого матча серии между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной", в котором французский клуб победил со счётом 4:0, мэр пообещал, что съест крысу, если чемпион Франции не сможет выйти в 1/4 финала. В итоге "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в серии 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Пари Сен-Жермен" проиграл со счётом 6:1 и французы не вышли в четвертьфинал. В итоге Шарль Дей был вынужден сдержать слово.
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