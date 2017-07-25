Мэр города на спор съел крысу

Мэр города Мон-де-Марсан, что во Франции, Шарль Дей превселюдно съел крысу. Мэру пришлось это сделать, так как проиграла его любимая команда.

После первого матча серии между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной", в котором французский клуб победил со счётом 4:0, мэр пообещал, что съест крысу, если чемпион Франции не сможет выйти в 1/4 финала. В итоге "Пари Сен-Жермен" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в серии 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Пари Сен-Жермен" проиграл со счётом 6:1 и французы не вышли в четвертьфинал. В итоге Шарль Дей был вынужден сдержать слово.